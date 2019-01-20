Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, закрыта из-за риска схода лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 10:00 по Москве движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для всех видов транспорта. На крестовом перевале (Грузия) сильный ветер - прогнозируется сход лавин", - говорится в сообщении.

Проезда ожидают 267 грузовиков. На Транскавказской магистрали продолжаются работы по расчистке пути.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.