Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога между Россией и Грузией, закрытая из-за риска схода лавин, доступна для проезда легкового транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Движение по Военно-Грузинской дороге доступно для всех видов транспорта, кроме большегрузов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10:00 по Москве движение по Военно-Грузинской дороге запретили для всех видов транспорта. На крестовом перевале (Грузия) был сильный ветер - прогнозировался сход лавин.

Проезда ожидают 267 грузовиков. На Транскавказской магистрали велись работы по расчистке пути.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.