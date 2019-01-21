Пьяный полицейский в Чувашии сбил на автомобиле двух пенсионерок

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Чувашии возбудили уголовное дело на сотрудника полиции, сбившего на своем автомобиле двух пешеходов, один из которых умер, сообщает в понедельник следственное управление СК по республике.

Авария произошла в минувшие выходные в городе Ядрине.

По версии следствия, старший следователь отдела МВД по Ядринскому району, управляя личным автомобилем "Киа Рио" в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении.

После этого подозреваемый скрылся с места происшествия.

В результате 79-летняя женщина скончалась от полученных травм, 67-летняя пострадавшая была госпитализирована.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

МВД сообщает, что сотрудник отстранен от занимаемой должности.