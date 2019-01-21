В России

Комитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о власти

Ранее Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали эти документы

Комитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о власти
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин
Фото: ТАСС, Сергей Карпов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи в понедельник рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекты, вводящие ответственность за фейковую информацию и за неуважительные и оскорбительные публикации об обществе и госвласти, передает корреспондент "Интерфакса".

На заседании комитета депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, выступая, по его словам, "от коллектива авторов", сообщил об имеющихся замечаниях к законопроектам со стороны федеральных органов госвласти. "Мы полагаем, что можно будет учесть эти замечания при подготовке данного законопроекта ко второму чтению", - сказал парламентарий.

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Вяткин также отметил, что когда речь идет о недостоверной информации, которая не направлена на то, чтобы причинить вред здоровью и жизни людей, либо заставить их выйти на улицу, то на эти случаи не будет распространяться действие этого закона.

По словам Вяткина, "главным критерием применения норм предлагаемого закона будет в данном случае не просто сам факт недостоверности информации".

Обсуждаемый законопроект будет, по замыслу авторов, касаться информации, распространяемой касательно мест чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия, "там, где обстановка наэлектризована - там достаточно одной искры для того, чтобы спровоцировать панику, массовые беспорядки; это конечно же, не касается журналистких расследований, где достоверность, либо недостоверность будет определяться в другом порядке", сказал Вяткин.

Поясняя позицию авторов относительно законопроекта о неуважительных и оскорбительных публикациях в отношении общества и госвласти Вяткин сообщил, что речь идет о введении ответственности именно за хулиганские действия в интернете, а не критику или оскорбления в отношении какого-то конкретного лица.

"Речь идет именно о хулиганских действиях неперсонифицированных, распространяемых в отношении неограниченного круга лиц. (...) Речь идет не о критике в отношении конкретного лица", - подчеркнул он.

По его словам, если неуважительные и оскорбительные публикации персонифицированы, то у объекта такой публикации уже есть все законные способы защитить свои права, например, через суд или обращение в правоохранительные органы.

Член комитета Евгений Ревенко в ходе дискуссии предложил ко второму чтению подумать над формулировкой "неуважение", которая на его взгляд, размыта.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроекты о фейк-новостях и ответственности за неуважительные высказывания в интернете в адрес представителей и символов власти. Минюст и Роскомнадзор также подготовили отрицательный отзыв на законопроекты.

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Теги: Госдума

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