Дипломаты США, Великобритании и Канады прибыли в Мосгорсуд, где будут рассматривать жалобу на арест Уилана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представители дипмиссий США, Великобритании и Канады приехали в Мосгорсуд на заседание по жалобе на арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

"У меня нет каких-либо ожиданий, но мы заинтересованы в наблюдении за процедурами", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела граждан США Ричард Ханрахан, который курирует в посольстве соблюдение в РФ прав соотечественников. Он воздержался от других комментариев.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, кроме Ханрахана, в суде присутствует генконсул Канады, а также консул Великобритании Сара Пилби.

Ранее в посольстве Великобритании в РФ сказали "Интерфаксу", что консульский работник посольства Великобритании в РФ будет присутствовать на рассмотрении апелляционной жалобы адвоката на арест гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже, потому что это "стандартная практика". Собеседник агентства отметил, что пока дипмиссии не удалось получить консульский доступ к Уилану. "Доступ не получили. Ответа от МИДа по доступу тоже не получили", - сказал он.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ России.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Уилана до 28 февраля.

Позже выяснилось, что арестованный по мимо паспорта США имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Брат Пола Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.