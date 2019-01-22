В Магнитогорске после декабрьской трагедии отметили спекулятивный рост цен на жилье

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Риэлторы фиксируют искусственный рост стоимости квартир в Магнитогорске на 20% с начала января, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

"С начала января наблюдается некий рост цен на недвижимость. По словам президента Гильдии риэлторов Магнитогорска Павла Рыбушкина, увеличение стоимости жилья на 20% за такой короткий срок является спекуляцией на декабрьской трагедии", - говорится в сообщении.

Всего в разных районах города предлагается к продаже более 2 тыс. квартир. Сейчас выбирают жилье, которое будет куплено за бюджетные средства для жителей седьмого и восьмого подъездов, в которых находилось около 100 квартир.

По оценкам специалистов рынка недвижимости, цены стабилизируются в течение 3-6 месяцев, отмечает пресс-служба. Мэрия призывает людей не спешить с приобретением нового жилья и обращаться к специалистам.

"Мы приглашаем граждан в штаб, который работает в городской администрации. Мы проконсультируем каждого, но призываем людей не торопиться. В течение нескольких месяцев мы спокойно подберем всем хорошее жилье. Предложений много - паниковать не нужно", - приводятся в сообщении слова Рыбушкина.

Риэлторские услуги пострадавшим оказываются бесплатно. В настоящее время идет подбор квартир для 50 собственников, первые три сделки покупки уже прошли.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Был полностью разрушен подъезд, погибли 39 человек.

18 января ряд СМИ сообщил о том, что запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске. В СКР заявили, что сделают выводы о причинах обрушения подъезда в доме в Магнитогорске по итогам экспертиз, но приоритетной остается версия взрыва газа - следов взрывчатых веществ на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено.