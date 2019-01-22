Защита петербургских саентологов потребовала их немедленного освобождения из СИЗО

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Адвокаты прихожан петербургской церкви саентологии Сахиба Алиева и Ивана Мацицкого, которые находятся в СИЗО по обвинению в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и легализации средств, потребовали немедленного освобождения своих подзащитных в связи с внесением изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Об этом сообщил адвокат Сахиба Алиева Иван Павлов, руководитель Команды 29.

"В начале января в силу вступил новый закон, который ограничивает предельный период продления срока содержания под стражей тремя месяцами, в то время как в октябре срок содержания под стражей Алиева и Мацицкого был продлен на четыре месяца. По Конституции закон, смягчающий положение лица, привлекаемого к ответственности, имеет обратную силу. Из этого следует, что срок содержания под стражей Мацицкого и Алиева ограничен тремя месяцами, которые истекли в январе, - а если срок содержания истек и не был продлен судом, то обвиняемый должен быть освобожден. Следовательно, Алиев и Мацицкий должны быть немедленно освобождены из-под стражи", - сообщил Павлов.

"Мы, адвокаты Алиева, и защитник Мацицкого Евгений Тонков направили соответствующие обращения в прокуратуру, начальнику СИЗО и суд", - добавил адвокат.

27 декабря 2018 года был принят Федеральный закон № 543-ФЗ "О внесении изменений в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", который вносит изменения в ст. 109 УПК РФ в части предельного периода продления срока содержания под стражей - в частности, ограничивает срок продления содержания под стражей тремя месяцами.

16 октября 2018 года Санкт-Петербургский Городской суд продлил срок содержания под стражей до 19 февраля 2019 года Ивану Мацицкому, 18 октября 2018 года - Сахибу Алиеву.

Пятеро членов саентологической церкви - глава петербургского отделения церкви Иван Мацицкий, Констанция Есаулкова, Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев и Галина Шуринова - были задержаны в июне 2017 года. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды, незаконной предпринимательской деятельности. По мнению самих саентологов и их защитников, причиной возбуждения дела стало участившееся в последние годы преследование религиозных организаций, работающих в России. Сейчас Иван Мацицкий и Сахиб Алиев находятся в СИЗО, Анастасия Терентьева, Констанция Есаулкова и Галина Шуринова - под домашним арестом.