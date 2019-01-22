Крупнейшая больница Самарской области отпустила пациентов по домам из-за отключения тепла

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Самарская областная клиническая больница (СОКБ) имени Середавина приняла решение отпустить домой часть больных, находящихся на стационарном лечении, из-за прекращения подачи тепла и горячей воды в результате аварии на магистральном теплопроводе, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной учреждения.

"Да", - ответил сотрудник больницы на вопрос о том, распускает ли больница стационарных больных. Количество пациентов, отправленных домой, в справочной не уточнили.

В больнице 53 специализированных отделения, пациентами больницы ежегодно становятся свыше 60 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте медучреждения.

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Самары, сейчас идет перевод социальных объектов на резервную схему подачи тепла. "СОКБ имени Середавина и железнодорожная больница на улице Шверника без тепла не останутся", - заверил представитель мэрии.

Со своей стороны, представитель областного Минздрава сообщил, что в больнице принимаются необходимые меры, выделяются дополнительные одеяла и обогреватели.

В Кировском районе Самары днем во вторник прорвало трубу диаметром один метр с горячей водой. Кипяток вышел на поверхность на перекрестке улиц Ташкентская и Стара-Загора, в связи с чем движение трамваев и троллейбусов по этим улицам было остановлено. Несколько местных жителей получили ожоги горячей водой и были госпитализированы в ожоговый центр.