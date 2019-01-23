Число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой в Самаре возросло до 15

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Число госпитализированных с ожогами в результате утечки горячей воды после прорыва трубопровода в Самаре возросло до восьми человек, всего пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"По состоянию на 16.00 23 января, в результате порыва теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры в ожоговое отделение Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова госпитализированы шестеро взрослых и два ребенка 12 и 14 лет с ожогами средней степени тяжести. Жизни пациентов ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у всех госпитализированных ожоги ног. "Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Вопрос лечения пациентов находится на контроле руководства Минздрава региона", - отмечается в сообщении.

Еще семерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Как сообщалось, днем 22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипяток вышел на поверхность на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской. СУ СКР по Самарской области начало проверку.

В зоне аварии оказалось более 470 домов, в которых проживают около 75 тысяч человек, и 41 социально-значимый объект. Здания были переведены на резервную схему теплоснабжения на пониженных параметрах. В среду из-за аварии занятия в 11 школах в первую смену были отменены, также отменены занятия в пяти детских садах в зоне коммунальной аварии. Аварию планируется полностью устранить в 17:00 местного времени.