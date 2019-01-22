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Одиннадцать человек пострадали в Самаре в результате прорыва трубы с горячей водой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек пострадали в результате прорыва трубопровода в Самаре, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Минздрава региона.

Четыре человека госпитализированы в ожоговый центр больницы им.Пирогова с травмами средней степени тяжести. Семерым пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Трубу с горячей водой прорвало днем во вторник в Кировском районе города. Кипяток залил улицы, парализовав движение автомобилей и заблокировав пассажиров трамвая - их пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС.

Движение общественного транспорта в зоне ЧП остановлено; кроме того, перебои с отоплением начались в больницах и жилых домах, запитанных от аварийного трубопровода. Самарская областная клиническая больница начала распускать домой стационарных пациентов; в областном Минздраве пообещали выделить оставшимся обогреватели и дополнительные одеяла.

Без отопления остались почти 500 домов, 17 детских садов, 15 школ и девять медицинских учреждений.

Температура воздуха в Самаре составляет сейчас минус 13 градусов, ночью она может опутстиься до минус 20.

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Теги: Самара

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