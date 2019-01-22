Пострадавшие моряки доставлены в больницу в Керчи после ЧП в Черном море

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Машины "скорой помощи" доставили в больницу Керчи 12 моряков с двух танкеров, на которых накануне произошел пожар.

"Пострадавшие сейчас в приемном покое Керченской городской больницы №1. Можно будет говорить об их состоянии после того, как моряков обследуют медики. Самостоятельно вышли (с буксира - ИФ), навскидку - они в удовлетворительном состоянии", - сказал "Интерфаксу" заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, который был во вторник вечером в порту, а затем приехал в медучреждение.

Телами десяти погибших занимаются сотрудники следственных органов, добавил он.

Корабли "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в Черном море в нейтральных водах, загорелись 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). На танкерах был сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии: десять погибли, десять пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.

Буксир "Меркурий" 22 января собрал пострадавших и тела погибших иностранцев с кораблей, которые подняли их на борт, и доставил в Керчь.

Танкеры Venice (теперь называется Candy) и Maestro упоминались в санкционном списке Минфина США в ноябре 2018 года. Вашингтон утверждает, что последние несколько лет суда занимались поставками топлива в Сирию и Иран, которые подпадают под американские санкции.