Несколько социальных объектов эвакуировали в Хабаровске после сообщений о бомбе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сотрудников городской администрации в Хабаровске эвакуировали после сообщений о якобы заложенной в здании бомбе, сообщили агентству "Интерфакс " в администрации города.

"Также, по нашим данным, после аналогичных звонков, эвакуированы несколько школ, и детская больница", - сказал представитель администрации.

В настоящее время на местах ЧП работают бригады саперов, представители МЧС и правоохранительных органов.

Агентство пока не располагает подтверждением данной информации от правоохранительных органов.