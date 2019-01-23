Житель Мурманской области получил три года колонии за истязание детей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Печенгский районный суд приговорил в трем годам колонии общего режима жителя Мурманской области, истязавшего детей и снимавшего это на видео, сообщает в среду пресс-служба регионального СКР.

Как установило следствие, с 2016 по 2018 годы мужчина неоднократно приглашал к себе мальчиков в возрасте до 14 лет и "совершал в отношении них насильственные действия, которые причиняли детям физические и психические страдания", но без каких-либо сексуальных действий.

"Преступная деятельность подсудимого выявлена весной 2018 года, когда в органы внутренних дел обратилась мать одного из потерпевших", - говорится в сообщении.

При задержании у жителя Заполярного был изъят мобильный телефон, в котором были видеозаписи с истязанием детей. "Данные видеозаписи помогли следствию установить еще семерых потерпевших, а также легли в основу доказательственной базы по уголовному делу", - отмечает пресс-служба.

Как установила судебная психолого-психиатрическая экспертиза, мужчина вменяем и осознавал свои действия. Он полностью признал свою вину.