Спикер ЗС Петербурга опроверг сообщения об уходе из руководства отделения "Единой России"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров назвал слухами информацию о своем грядущем уходе с поста руководителя партийной организации.

"На протяжении почти восьми лет каждый раз муссируются слухи. Я обычно говорю: слухи, домыслы и вымыслы не комментирую. И каждый раз тот, кто это запускает, кто это проплачивает и пишет, попадает ногой в штангу, говоря спортивным языком. И с распухшей ногой они плетутся. Но кто-нибудь хоть раз сказал - да, я запускал слухи, я написал про это?" - сказал Макаров журналистам в среду.

Он уточнил, что региональная конференция "Единой России" пройдет 31 января.

"Уверяю вас: практически единогласно, тайным голосованием сотни делегатов проголосуют за мою кандидатуру. Так было, так есть, так будет и впредь, на долгие-долгие годы. Так что не сомневайтесь", - подчеркнул Макаров.