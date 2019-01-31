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Спикер Заксобрания Петербурга переизбран главой местного отделения "Единой России"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в среду был переизбран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".

На эту должность помимо Макарова был предложен вице-спикер Заксобрания Анатолий Дроздов. Выступая перед коллегами, Дроздов подчеркнул, что выборы должны проводиться на альтернативной основе, однако сам пообещал проголосовать за Макарова.

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По результатам тайного голосования Макарова поддержали 199 делегатов, Дроздова - трое.

Ранее Макаров назвал слухами информацию о своем грядущем уходе с поста руководителя партийной организации. "Уверяю вас: практически единогласно, тайным голосованием сотни делегатов проголосуют за мою кандидатуру. Так было, так есть, так будет и впредь, на долгие-долгие годы. Так что не сомневайтесь", - заявил Макаров журналистам.

"В предвыборный период мы должны уловить петербургскую розу ветров. Не уловим - будет политический циклон, тайфун, цунами. Уверен, что никому это не надо: ни членам партии "Единая Россия", ни горожанам", - сказал Макаров.

Он отметил важность "мощной партийной сцепки с запросами общества" и добавил, что существует общественный запрос на обновление партии.

В ответном слове руководитель администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева назвала "Единую Россию" "связующим звеном стабильности" в Петербурге.

"Но мы с вами реалисты, и понимаем, что в последнее время в адрес "Единой России" все больше и больше раздается критики. Мы с вами понимаем, что в результате этой критики падает рейтинг "Единой России". Но во все времена во всех странах Европы всегда одна и та же ситуация: когда все хорошо, то все хорошо, и нет никаких претензий ни к исполнительной власти, ни к лидеру политической жизни. Но когда возникают трудности, когда возникают сложности, когда санкции давят извне, возникает недовольство - кто виноват? Конечно же, исполнительная власть и правящая партия", - сказала она.

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Теги: Петербург, Единая Россия, Вячеслав Макаров

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