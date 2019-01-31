Спикер Заксобрания Петербурга переизбран главой местного отделения "Единой России"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в среду был переизбран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".

На эту должность помимо Макарова был предложен вице-спикер Заксобрания Анатолий Дроздов. Выступая перед коллегами, Дроздов подчеркнул, что выборы должны проводиться на альтернативной основе, однако сам пообещал проголосовать за Макарова.

По результатам тайного голосования Макарова поддержали 199 делегатов, Дроздова - трое.

Ранее Макаров назвал слухами информацию о своем грядущем уходе с поста руководителя партийной организации. "Уверяю вас: практически единогласно, тайным голосованием сотни делегатов проголосуют за мою кандидатуру. Так было, так есть, так будет и впредь, на долгие-долгие годы. Так что не сомневайтесь", - заявил Макаров журналистам.

"В предвыборный период мы должны уловить петербургскую розу ветров. Не уловим - будет политический циклон, тайфун, цунами. Уверен, что никому это не надо: ни членам партии "Единая Россия", ни горожанам", - сказал Макаров.

Он отметил важность "мощной партийной сцепки с запросами общества" и добавил, что существует общественный запрос на обновление партии.

В ответном слове руководитель администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева назвала "Единую Россию" "связующим звеном стабильности" в Петербурге.

"Но мы с вами реалисты, и понимаем, что в последнее время в адрес "Единой России" все больше и больше раздается критики. Мы с вами понимаем, что в результате этой критики падает рейтинг "Единой России". Но во все времена во всех странах Европы всегда одна и та же ситуация: когда все хорошо, то все хорошо, и нет никаких претензий ни к исполнительной власти, ни к лидеру политической жизни. Но когда возникают трудности, когда возникают сложности, когда санкции давят извне, возникает недовольство - кто виноват? Конечно же, исполнительная власть и правящая партия", - сказала она.