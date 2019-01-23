Власти Шахт арендовали жилье для 23 жителей пострадавшего при взрыве газа дома

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Жильцам трех подъездов двух домов в Шахтах, отселенных после взрыва бытового газа, разрешили вернуться в свои квартиры, еще более 20 человек переселены в арендованное властями жилье, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Взрыв газа произошел 14 января на девятом этаже во втором подъезде дома номер 16 по улице Хабарова.

"Сняты ограничения на пребывание граждан в подъезде номер 1 девятиэтажного дома по улице Хабарова, 16, а также в подъездах номер 2 и 3 пятиэтажного дома по улице Хабарова, 18. В этих подъездах подключены все системы жизнеобеспечения: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение. Все жильцы трех подъездов в двух домах вернулись в свои квартиры", - говорится в сообщении.

"В арендованное жилье переселены 23 человека из числа пострадавших жильцов второго подъезда дома 16, в гостинице "Горняк" временно остаются четыре человека", - отметили в пресс-службе.

Работы на месте происшествия продолжаются, в пострадавших от взрыва подъездах проводится обследование помещений для определения необходимости демонтажа части здания и возможности восстановления. Специалистами проводится ежедневный мониторинг состояния зданий и несущих конструкций. Определена необходимость обустройства временных настилов для защиты от атмосферных осадков.

Отмечается, что девяти собственникам пострадавших квартир назначили компенсации в размере 30 тыс. рублей, трем собственникам - в размере 100 тыс. рублей в зависимости от частичной или полной утраты имущества.

Как сообщалось, при взрыве бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты утром 14 января погибли пять человек, двое попали в больницу. Всего на момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек. Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).