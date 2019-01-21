Семьям пострадавших и погибших от взрыва газа в Шахтах выплатили около 7 млн рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительство Ростовской области направило 600 тысяч рублей на выплаты гражданам, пострадавшим в результате взрыва газа в Шахтах, родственникам пяти погибших из областного бюджета выплачено по 1 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"По решению губернатора Василия Голубева из областного бюджета пострадавшим и семьям погибших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Шахтах уже направлено свыше 6,5 млн рублей. Еще более 500 тысяч рублей выделено на эти цели из местного бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Голубев поручил завершить сбор документов для оформления выплат пострадавшим в кратчайшие сроки, в данный момент готовятся документы на выплаты за частичную или полную утрату имущества. Список граждан уточняется, специальная комиссия завершила обследование домов. По итогам работы комиссии будет определен размер финансовой помощи - 50 тыс. или 100 тыс. рублей.

Кроме того, уточняется список пострадавших для выплаты единовременной матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого. Эту выплату заявительного характера уже получили 79 человек, которые обратились за помощью.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. На момент взрыва в квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли, двое госпитализированы.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).