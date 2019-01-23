В России

Прокуратура проверит сообщения о лекции криминальных авторитетов в приморской школе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Приморья начала проверку после появившихся в СМИ сообщений о том, что в одной из школ края "урок" провели местные криминальные авторитеты.

"Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании в связи с размещением в СМИ сообщений о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района", - сообщила агентству Интерфакс" старший помощник прокурора края Елена Телегина.

В СМИ Приморья, а также на одном из интернет-форумов появились сообщения, что с ведома руководства школы для мальчиков, учащихся в 5-7 классах, местные криминальные авторитеты провели лекцию, на которой с использованием нецензурных выражений они рассказали "как жить по понятиям".

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментарием руководства образовательного учреждения.

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