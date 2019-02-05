На директора школы в Приморье, где детям устроили лекцию о половом воспитании, завели административное дело

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура в Приморье приняла ряд мер к руководству школы и Михайловского района края, где трое местных жителей сняли детей с уроков и прочитали им "лекцию" о половом воспитании.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в рубрике "Эфир" на сайте ведомства сообщил, что у граждан, которые общались с детьми, не было на это никаких полномочий.

"В школе села Первомайское Михайловского района в январе собрали учащихся с 5 по 8 класс. Трое местных жителей провели со школьниками беседу (...), затрагивали вопросы полового воспитания несовершеннолетних. Лекция проводилась в рамках учебного процесса, в учебное время. То есть детей вытащили (с уроков - ИФ) на это непонятное мероприятие", - сказал Куренной.

По его словам, "лекторы" не имеют никакого отношения к органам системы профилактики правонарушений и не обладают какими-то специальными познаниями в этой сфере. "На проведение такого мероприятия они, естественно, не были уполномочены", - подчеркнул официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

Он добавил, что по фактам нарушения законодательства об образовании прокурор района внес представление директору школы и главе Михайловского муниципального района.

"В отношении директора школы также возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование). Оно направлено для рассмотрения в суд", - сказал Куренной.

"Лекторы" - криминальные авторитеты?

Он также прокомментировал ранее появлявшуюся в СМИ информацию о том, что люди, которые читали детям лекцию, якобы имеют отношение к криминальному миру.

"Один из этих граждан в принципе не привлекался к уголовной ответственности, а двое других сейчас юридически считаются несудимыми, но на самом деле судимость у них погашена", - сказал Куренной.

Он добавил, что один из "лекторов" на встрече с детьми нецензурно выражался. За это на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как сообщалось, в СМИ Приморья, а также на одном из интернет-форумов появились сообщения о ом, что с ведома руководства школы некие люди провели лекцию для мальчиков о половом воспитании и жизни "по понятиям". Прокуратура и следственные органы организовали проверку.