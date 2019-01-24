Власти Южно-Сахалинска сообщили об эвакуации ряда школ из-за сообщений о бомбе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Учеников и сотрудников нескольких школ в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

Из-за анонимных сообщений о минировании зданий занятия второй смены отменены в четверг в школах Южно-Сахалинска,.

"Занятия во второй смене 24 января отменены в 19 общеобразовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве появилось сегодня в 09:23 местного времени (01:23 по Москве). В связи с произошедшим было принято решение - остановить учебный процесс", - говорится в сообщении.

Школьников первой смены отправили утром в четверг домой, детей, обучающихся в среднем и младшем звеньях, забрали родители. Детей, чьи родители не смогли оперативно забрать домой, разместили в близлежащих общественных местах под контролем педагогов.

Аналогичные сообщения поступили в ряд медучреждений областного центра, а также в школы и в административные учреждений города Корсаков (юг Сахалина), где также все школьники отправлены домой, персоналы больниц и административных учреждений эвакуированы.

Правоохранительные органы сейчас осматривают все здания, куда поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Ранее "Интерфакс" сообщал об эвакуации нескольких щкол, детских садов, а также городской администрации в Хабаровске, куда поступили сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.