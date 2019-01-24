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Российский истребитель поднимался для перехвата шведского самолета вблизи границы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Разведывательный самолет Gulfstream ВВС Швеции с выключенным устройством распознавания был обнаружен вблизи российской границы над Балтикой, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера (устройства для распознавания воздушного судна - ИФ)", - отметили в российском военном ведомстве.

Там сообщили, что после удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

О дате этого инцидента не сообщается.

Минобороны также предоставило 30-секундный ролик с кадрами вылета истребителя Су-27, на них также видно как российский перехватчик сопровождает на удалении нескольких сотен метров иностранный самолёт, а затем возвращается на аэродром базирования.

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Теги: Минобороны РФ

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