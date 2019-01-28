Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Балтикой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, сообщает Минобороны России.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - сказали в Минобороны.

"Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - отметили в ведомстве.

После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, рассказали в министерстве.

Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней на Балтике. В минувший четверг российские военные сообщали о перехвате вблизи российской границы разведывательного самолета Gulfstream ВВС Швеции.