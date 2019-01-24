Глава поселения в Прикамье подал в отставку после сообщений СМИ об охоте на спящего медведя

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава Юксеевского сельского поселения в Пермском крае Василий Утробин написал заявление об увольнении, ранее местные СМИ сообщили о его причастности к якобы незаконной охоте.

Как сообщила "Интерфаксу" замглавы Юксеевского сельского поселения Алевтина Минина, глава поселения сейчас находится на больничном в Перми.

"Заявление (об увольнении - ИФ) поступило, но пока мы его не рассматриваем, потому что он (Утробин - ИФ) находится в настоящее время на больничном", - сказала АМинина, комментирую вопрос агентства об отставке главы поселения.

Она не уточнила, сколько Утробин будет находиться на лечении в Перми и с чем связано его решение об увольнении.

В пресс-службе регионального управления СКР агентству сообщили, что сейчас Утробин не является подозреваемым в незаконной охоте. "Обстоятельства еще устанавливаются", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, следователи управления СКР по Пермскому краю инициировали доследственную проверку по факту незаконной охоты на территории Кочевского района. По предварительным данным, один из чиновников охотился на медведя и рысь.

По информации местных СМИ, охотниками являются глава Юксеевского сельского поселения Утробин и его знакомый - Николай Илюшин, занимавший ранее должности в пермском филиале ОАО "МРСК Урала", которые якобы расстреляли спящего в берлоге медведя.

В сообщениях региональных журналистов размещены фотографии, на которых фигурируют Утробин - с рысью и медведем, а Илюшин - с медведем.