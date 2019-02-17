В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Застали несколько человек на снегоходах, среди которых был депутат сельсовета и полицейский", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, предстоит выяснить, кто именно из группы охотников нарушил закон.

В МВД по Башкирии подтвердили факт возбуждения дела о незаконной охоте.

При этом в паблике "Общество охотников Башкирии" в соцсети размещена информация о задержании группы браконьеров, незаконно добывших с использованием снегоходов трех косуль и четырех зайцев.

"Обнаружены скрытые улики данного преступления. Вся добыча в спешке была сброшена на месте преступления", - говорится в сообщении.