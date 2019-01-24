В России

В Нальчике ликвидированы трое напавших на экипаж ДПС преступников

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

По версии следствия, около 18:00 экипаж ДПС нес службу на углу улиц Идарова и Суворова в городе Нальчике. Когда инспекторы для проверки документов остановили автомобиль, к ним приблизились четверо шедших по тротуару мужчин.

"Воспользовавшись тем, что внимание инспекторов было сосредоточено на проверке автомашины, они напали на них, используя в качестве оружия ножи. Сотрудниками полиции был открыт огонь по нападавшим, в результате чего трое из них были ликвидированы, а один ранен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что один из сотрудников полиции получил ножевые ранения.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по КБР возбуждено уголовное дело по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: Нальчик, Кабардино-Балкария
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