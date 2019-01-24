Двое детей погибли и еще три человека пострадали в автоаварии в Татарстане

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Обстоятельства автоаварии унёсшей жизни двоих детей выясняют сотрудники Госавтоинспекции в Татарстане, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану в четверг.

По информации министерства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:36 на 112-ом километре автодороги Р241 Казань-Ульяновск.

"Автомобиль Nissan Qashqai двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Казани выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН", - говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП четыре пассажира и водитель легкового автомобиля пострадали и доставлены в больницу города Буинска, где от полученных травм скончались двое детей 2011 и 2012 года рождения.

"Еще один ребенок в тяжелом состоянии. Взрослые - это родители", - уточнил агентству "Интерфакс" представитель МВД.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все детали ДТП.