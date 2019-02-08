Автобус с шахтерами перевернулся в Кузбассе, шесть человек погибли

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вахтовый автобус, перевозивший работников разрез "Распадская" (Кемеровская область) перевернулся, шесть человек погибли, шестнадцать пострадали, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в пятницу.

"Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, автобус, после съезда с технологической дороги, перевернулся и упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров.

Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".