Устроивший стрельбу красноярский школьник взял ружье у дедушки

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку после того, как в Красноярском крае с ружьем пришел ученик на территорию школы.

"В настоящее время ружье изъято. Как установлено, незарегистрированное ружье принадлежало его деду, являющемуся опекуном несовершеннолетнего. По факту незаконного хранения оружия проводится проверка сотрудниками полиции",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Владимир Юрченко заявил "Интерфаксу", что инцидент со стрельбой возле школы произошел после окончания занятий, ученик стрелял в воздух. "Ученик находился на территории школы и выстрелил в воздух четыре раза, в школу не заходил. Занятия в это время были уже закончены. О происшествии сообщили в полицию, и на место прибыл участковый, он подошел к ученику, который в этот момент был с оружием в руках, и уговорил его отдать ему ружье", - сказал Юрченко.

В свою очередь руководитель управления образования Енисейского района Елена Бурбукина рассказала "Интерфаксу", что школьник находится на попечении. "Мальчик из хорошей, благополучной семьи, опекаемой, опекуны - его бабушка и дедушка", - сообщила она.

Бурбукина также отметила, что в управлении образования начата служебная проверка инцидента.

В пятницу ученик девятого класса стрелял из ружья по окнам и машинам возле школы в селе Абалаково Красноярского края, никто не пострадал. Следователи СКР также начали проверку инцидента.