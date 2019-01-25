После стрельбы у красноярской школы возбуждено уголовное дело

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

"Дело по стрельбе в Абалаково уже возбуждено, также будем проводить проверку деятельности органов опеки, благополучия в семье и другие необходимые следственные действия", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в дежурную часть полиции поступило сообщение, что несовершеннолетний 2003 года рождения пришел на территорию местной школы и произвел четыре выстрела из охотничьего гладкоствольного ружья в воздух.

На место прибыл участковый уполномоченный МО МВД России "Енисейский", который, несмотря на оружие в руках у подростка, стал с ним общаться и уговорил отдать ружье. В результате происшествия никто не пострадал. В этот момент в школе основные занятия закончились.

В пресс-службе главного управления МВД по региону рассказали, что подросток взял ружье у дедушки. Оружие зарегистрировано не было.

Руководитель управления образования Енисейского района Елена Бурбукина сообщила "Интерфаксу", что школьник из благополучной семьи, находится под опекой бабушки и дедушки.