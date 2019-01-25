Правительство не поддержало идею взимать деньги за регистрацию мобильников

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ не одобряет положение законопроекта о регистрации мобильных телефонов в части платности процедуры, однако с сутью законопроекта согласно, сообщил в пятницу журналистам зампред правительства Максим Акимов.

"Мы не поддерживаем идею платности. Мы поддерживаем идею регистрации. Мы пока этот законопроект не видели и не получали. Я могу пока об этом судить из публикаций СМИ, но рабочее наше мнение в том, что ни о какой платности подобной процедуры речи быть не может", - заявил Акимов в ходе межрегионального совещания "Лидеры цифрового развития".

По словам Акимова, такая регистрация позволит бороться с кражами устройств и обеспечить новый уровень национальной безопасности. "Гигантский криминальный рынок тут же схлопнется в разы. Не будет смысла воровать, только сдать на запчасти телефон", - добавил он.

Ранее автор готовящегося законопроекта, сенатор Людмила Бокова заявила, что регистрация мобильных телефонов поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере, платной она будет не для всех.

"Создание центральной базы данных идентификаторов абонентских станций IMEI повысит безопасность граждан. Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи - смартфоны, системы умных домов - содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей", - приводит слова Боковой пресс-служба Совета Федерации.

В свою очередь председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин заявил журналистам, что в случае принятия инициативы о регистрации IMEI-номеров мобильных электронных устройств будет предоставлен переходный период.

"Концепция законопроекта предусматривает так называемую "амнистию", то есть автоматическое занесение в базу IMEI устройств, которые уже работают на территории России, а кроме того - предусмотрен трехлетний переходный период, в течение которого механизмы контроля вводятся поэтапно и осторожно, чтобы не нарушить доступность связи для граждан", - сказал Левин журналистам в пятницу.