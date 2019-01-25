Старшеклассник, стрелявший из ружья у школы в Красноярском крае, будет содержаться в СИЗО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Подросток, устроивший стрельбу из ружья в воздух и по окнам чужой машины на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края, задержан и будет во время следствия находится в СИЗО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления СКР по региону.

"Он был задержан сразу, как только было принято решение о возбуждении дела, с ним сейчас работают следователи. На время следствия он будет находиться в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

В пятницу 15-летний школьник пришел на территорию учебного заведения с охотничьим гладкоствольным ружьем и несколько раз выстрелил в воздух, а также по окнам чужого автомобиля, находившегося за территорией школы.

После сообщения в полицию на место прибыл участковый и уговорил ребенка отдать оружие. Выяснилось, что ружье не зарегистрировано в качестве охотничьего и принадлежит деду подростка.

В полиции начали проверку из-за отсутствия регистрации на оружие. В ГСУ СКР по краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).