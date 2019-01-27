Песков назвал одно из главных препятствий для подписания мирного договора с Японией

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Поддержка Японией санкционного режима против России очень мешает подписанию мирного договора с этой страной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он напомнил, что на Дальневосточном форуме в прошлом году президент РФ выступил с инициативой подписания мирного договора с Японией без предварительных условий, чтобы затем на этом фундаменте вместе в атмосфере доверия заниматься решением жизненно важных проблем. "Это не нашло понимания у наших японских коллег, и пока в этом наши подходы разнятся", - сказал Песков.

По его словам, Япония выступает с тех позиций, что решение проблем в отношениях должно осуществиться вместе с заключением договора или раньше этого момента. "Вот если примитивизировать эту ситуацию, то вот так она и обстоит. Но это не значит, что мы в тупике", - подчеркнул Песков.

В ходе разговора пресс-секретарю напомнили, что Россию "неоднократно обманывали" со времен президента Михаила Горбачева, заверяя, например, в отсутствии планов НАТО расширяться на восток.

"Очень правильное замечание, и, конечно же, вряд ли в Москве кто-то будет второй раз наступать на грабли и вряд ли кто-то будет верить, скажем так, каким-то вербальным заверениям по такой жизненно важной субстанции, как безопасность", - сказал Песков.

Касаясь темы Курильских островов пресс-секретарь президента подчеркнул: "У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор".

22 января в Москве прошли переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходи которых, в том числе, обсуждалась тема заключения мирного договора между двумя странами. Отвечая на вопрос, прозвучали ли с японской стороны какие-либо предложения по урегулированию проблемы, Песков тогда заявил: "Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция".