Сахалинские депутаты предложили провести опрос о принадлежности Курил среди их жителей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Сахалинской областной думы предложила местной власти провести открытый опрос жителей Курильских островов, чтобы прекратить дискуссию о принадлежности архипелага, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу депутат Виталий Гомилевский.

"Мы предложили главе региона, он согласился. Да он и сам, судя по ситуации, выносил это решение. Надоело слушать ересь эту, в том числе со СМИ, которые пересказывают и никакого мнения не говорят", - сказал он. Депутат добавил, что официального обращения депутатов к врио губернатора не было, "было несколько личных контактов".

По его словам, областная власть сама должна решить - когда, кто и в какой форме будет проводить этот опрос.

На вопрос - что нужно спрашивать у жителей Курил, он сказал, что не думал о конкретной формулировке. "Я не думал на эту тему. Главный вопрос - как нам реагировать на притязания японской стороны, чтобы ответить, что это - наши острова, это Россия", - сказал депутат.

По его мнению, вопросы могут звучать так: "Устраивают ли их (жителей Курил - ИФ) притязания японской стороны; кому принадлежат эти острова, на их взгляд".

Цель опроса, по его словам, - "сказать всей мировой общественности, что хватит дискутировать на эту тему, что это незыблемая территория Российской Федерации, в том числе ее субъекта - Сахалинской области".

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко в интервью Первому каналу заявил, что областная власть планирует провести открытый опрос жителей Курил, "чтобы эту дискуссию прекратить". "Надо просто провести серьезный, хорошо организованный сплошной опрос всего населения Курильских островов, именно тех людей, которые живут, трудятся, детей растят на этих островах. Пусть об этом узнает весь мир", - в тот же день заявил Первому каналу депутат Гомилевский.

В пресс-службе врио губернатора пока информацию о планируемом опросе жителей Курил не комментируют.

Как сообщалось, в январе 2019 года и в конце декабря 2018 года в Южно-Сахалинске прошли народный сход и санкционированный митинг, где жители региона потребовали от руководства страны "исключить из повестки российско-японских переговоров тематику так называемого "мирного договора" как способа узаконить территориальные уступки в нарушение Конституции России (статья 4)".

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