В России появятся три центра генетики

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 12,2 млрд рублей планируется потратить на создание трех центров генетики в России.

"Предполагается создание трех генетических центров мирового уровня, на которые потратить довольно приличные деньги - 12,2 млрд рублей, из которых практически 90% - это средства федерального бюджета", - сказала Голикова журналистам в среду.

Она напомнила, что накануне состоялось заседание президиума Совета по федеральной научной программе генетики. Принято решение объединить все существующие наработки в сфере генетических исследований, сосредоточив усилия не только на фундаментальных, но и последующих прикладных работах.

Ранее сообщалось, что в рамках программы развития генетических технологий в ближайшие восемь лет планируется подготовить три тысячи генетиков. Молодых специалистов будут отправлять, в том числе, на стажировки в мировые научные центры.

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ускоренном развитии в России генетических технологий и поручил правительству разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.