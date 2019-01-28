В Санкт-Петербурге проверят школу после публикаций о нашествии тараканов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Санкт-Петербурга и городское управление Роспотребнадзора организовали проверку публикаций в интернете о нашествии тараканов в школе №291.

"Прокуратура проверит соблюдение требований федерального, в том числе, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности образовательного учреждения", - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора северной столицы. Как следует из пресс-релиза управления, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" приступило к санитарно-эпидемиологическому расследованию ситуации.

Фотографии с тараканами и жалобами на эпидемическую ситуацию в школе №291 были опубликованы в социальных сетях и СМИ. На кадрах насекомые запечатлены на полу, в чашках, в еде.