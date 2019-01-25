В Кузбассе пройдет еще одна проверка школы после видео с намазыванием лапши на хлеб

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Питание школьников в Кузбассе вновь стало поводом для проверки следственных органов после размещения в интернете видео, на котором запечатлен обед в столовой одной из школ Юрги.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором школьники показывали лапшу, которой их кормят в столовой. По виду и консистенции, по словам авторов видео, макароны напоминают пюре. В подтверждении своих слов они намазали макароны на хлеб.

"Ученики одной из школ города Юрги заявляют, что их кормят обедами ненадлежащего качества. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области в пятницу.

Следователи установили, в каком именно учебном заведении производилась видеосъемка. В скором времени будет осмотрено помещение школьной столовой, затребованы сведения из медицинских учреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после питания в ней. Также следователи работают с администрацией школы и опрашивают учеников.

Как сообщалось, детский омбудсмен региона Дмитрий Кислицын ранее рассказал о голодных обмороках детей в школах и социальном расслоении учеников. "Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - заявил Кислицын.

По его утверждению, такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

После этого пресс-служба ОНФ сообщила, что комиссия, созданная для расследования информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области, не подтвердила таких фактов.

Озвученную Кислицыным информацию проверяет областной СК и прокуратура.