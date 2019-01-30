224 дома остались без тепла в результате аварии на теплосети в Барнауле

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Авария на теплосети, оставившая без тепла 224 жилых дома, произошла в ночь на среду в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

В результате повреждения прекращена подача отопления от котельной "Ротор". Под отключение отопления и горячего водоснабжения попал поселок Южный в черте Барнаула: 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора), 17 социально значимых объектов и 29 административных зданий.

В устранении аварии задействованы 18 человек и восемь единиц техники, развернута оперативная группа управления ГО ЧС города. Как сообщил глава администрации Центрального района Максим Сабына, в районе создан оперативный штаб по устранению аварии, в него вошли руководители управляющих компаний, ТСЖ и социальной сферы, сказано в сообщении.

На месте ведения работ побывал глава города Сергей Дугин. Он дал поручение администрации Центрального района совместно с управляющими компаниями оповещать население о сложившейся ситуации и ходе аварийно-восстановительных работ. Также управляющим компаниям поручено вести мониторинг температурного режима во всех зданиях, провести ревизию домов с верхней разводкой систем отопления.

Кроме этого, в среду под ограничение водоснабжения попали жители Индустриального района города, где произошло повреждение на водоводе диаметром 800 мм. Сотрудники "Барнаульского водоканала" ведут работы по устранению аварии. В части района ограничена подача воды, также ограничено движение транспорта по некоторым улицам, водителей просят выбирать маршруты объезда.