Режим ЧС введен в двух районах Самары, где после аварии дома были отключены от тепла

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в двух спальных районах Самары, где в результате аварии на теплотрассе остаются без тепла несколько сотен домов, сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко журналистам на брифинге в областном центре.

"На территории Кировского и Промышленного районов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что отсутствует теплоснабжение в жилых домах более суток. По критериям данная ситуация перешла в режим чрезвычайной", - сказал Бойко.

По данным МЧС, сейчас без тепла остаются 338 домов (62 тысяч человек), а также 17 детсадов, 15 школ и четыре поликлиники.

Со своей стороны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в твиттере вечером в среду, что в связи с коммунальной аварией прерывает командировку и возвращается из Москвы в Самару. Азаров сообщил также, что в Самару вызван генеральный директор ПАО "Т Плюс" Денис Паслер.

Как сообщалось, днем 22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипяток вышел на поверхность на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской. 15 человек получили ожоги, восемь человек, в том числе двое детей 12 и 14 лет, госпитализированы в ожоговый центр с ожогами ног. По данному факту СУ СКР по Самарской области начало проверку.

Вечером 23 января теплоэнергетики объявили о завершении ремонта на месте порыва, подключение потребителей по штатной схеме планировалось начать после 19:00 по Москве. Но при заполнении тепломагистрали ее прорвало повторно, в непосредственной близости от места ремонта, и подачу горячей воды в трубу пришлось прекратить.

Специалисты рассчитывают устранить новое повреждение в первой половине дня 24 января.