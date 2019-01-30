"Единая Россия" приостановила членство задержанного сенатора Арашукова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Членство сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова в партии "Единая Россия" приостановлено, сообщили в пресс-службе Карачаево-Черкесского регионального отделения "Единой России".

"Членство в "Единой России" сенатора Рауфа Арашукова приостановлено в соответствии с Уставом партии до выяснения обстоятельств уголовного дела. Такое решение сегодня принято на заседании президиума регионального политического совета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии "Единая Россия", - говорится в сообщении пресс- службы партии, распространенном в среду.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что Арашуков задержан в рамках дела об убийстве двух деятелей Карачаево-Черкессии в 2010 году.