"Росгеология" окончательно исключит Горринга из управления "дочек" в течение двух недель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Росгеология" окончательно исключит скандального бывшего первого заместителя руководителя холдинга Руслана Горринга из руководства и советов директоров "дочек" холдинга в течение двух недель. Об этом говорится в сообщении "Росгеологии".

"Планируется, что из руководства "РГ-Экология" Горринг будет исключён в течение следующей недели. Из остальных компаний - в течение двух недель. Данные сроки связаны с корпоративными процедурами, а также внесением данных в ЕГРЮЛ и затем в Федеральную налоговую службу, и реализуются в соответствии с установленными законом нормами и сроками", - отмечается в сообщении.

На этой неделе в интернете был опубликован ролик, где Горринг общается с другими пользователями стримингового сервиса. Ролик изобилует нецензурной лексикой, содержит угрозы физической расправы, рассказы о сексуальных связях с сотрудницами компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивает свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса (затем "помиловал", отправив работать в филиал), а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes - главой "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном.

На следующий день курирующий работу холдинга министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин инициировал процесс его увольнения. 28 января контракт с Горрингом был расторгнут.