Режим ЧС ввели в Кизляре после пожара в торговых центрах

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти Кизляра (Дагестан) приняли решение о ведении режима чрезвычайной ситуации на территории города, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии.

"После произошедшего пожара в торговых центрах "Планета люкс" и "Союз" глава Кизляра Александр Шувалов принял решение о введении режима ЧС на территории города", - сказал представитель администрации.

Как сообщалось, в пятницу утром в Кизляре произошел пожар в торговом центре "Планета люкс". Через некоторое время огонь переметнулся на крышу стоящего рядом торгового дома "Союз". Кроме того, пострадали еще несколько ближайших отдельно стоящих магазинов. Площадь пожара превысила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

В связи с произошедшим во всех торговых объектах города будут проведены проверки на предмет пожарной безопасности.