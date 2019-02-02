В Брянской области от упавшей с крыши глыбы льда погибла многодетная мать

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины от упавшей на нее с крыши дома наледи, сообщает в субботу Следственное управление СКР по Брянской области.

Уточнятся, что инцидент произошел вечером в пятницу во время очистки крыши здания торгового центра Вавилон в городе Дятьково.

"От причиненных травм 41-летняя женщина умерла в больнице в субботу", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Местные СМИ пишут, что без матери осталось трое детей.