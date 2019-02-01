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Клинцевич заявил, что Россия вернется к замороженным проектам при выходе США из ДРСМД

Есть обновление от 17:39

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, России придется возобновить замороженные советские проекты, связанные с использованием подобных ракет, модернизировав их, заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДЧитать подробнее

"Конечно, не может быть и речи о том, что в случае выхода США из договора Россия продолжит следовать ему в одностороннем порядке. Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в пятницу, комментируя выступление госсекретаря США Майка Помпео.

"США, видимо, не учитывают, что у нас еще с советских времен сохранилось немало замороженных проектов, связанных с использованием ракет средней и меньшей дальности, реализация которых не потребует больших вложений. Видимо, придется достать их из-под сукна, серьезно модернизировав", - отметил он.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в ДРСМД со 2 февраля. На брифинге в Госдепартаменте он заявил также, что у России есть шесть месяцев для спасения ДРСМД. "Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковые установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - заявил Помпео.

Разногласия по договору

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября 2018 года Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях. Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

По истечении шестимесячного срока после официального уведомления со стороны Вашингтона о выходе из ДРСМД документ прекратит свое существование.

1 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения", и что российская сторона продолжит убеждать США сохранить договор. Он подчеркнул, что США в случае выхода из договора могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Москва не может игнорировать эту угрозу.

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Теги: Совет Федерации, США, ДРСМД

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