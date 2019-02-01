Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре по линии Интерпола

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Тулы и учредитель управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС" Алиса Толкачева задержана на Кипре. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник.

"Толкачева задержана местной полицией в рамках операции по линии Интерпола по запросу России. Сейчас она находится в тюрьме, рассматривается вопрос о ее экстрадиции", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В октябре 2017 года Пролетарский районный суд Тулы принял решение о заочном аресте руководителя фирмы "РЭМС" Толкачевой, которая находится в международном розыске.

Она обвиняется по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как сообщалось, в сентябре 2016 года полицией в отношении ряда руководителей ОАО "РЭМС", в том числе генерального директора, было возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с июля по август 2015 года руководство фирмы "РЭМС" не перечислило 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации. Также с сентября 2015 года по июль 2016 года руководители фирмы не перечислили в адрес ресурсоснабжающей организации более 22 млн рублей за фактически поставленную электроэнергию. Решением суда был наложен арест на принадлежащие генеральному директору ОАО "РЭМС" 35 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 107 млн рублей.

На Толкачеву в общей сложности заведено шесть уголовных дел. В своем блоге она написала, что считает возбуждение дела незаконным.

Толкачева с марта 2010 года по март 2011 года являлась главой Тулы.