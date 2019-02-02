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Дипломаты подтвердили задержание экс-мэра Тулы Алисы Толкачевой на Кипре

По данным российской дипмиссии, она была задержана по запросу властей РФ, рассматривается вопрос о ее экстрадиции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре по запросу российских властей, рассматривается вопрос о ее экстрадиции, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии на Кипре.

В РоссииЭкс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре по линии ИнтерполаЧитать подробнее

"Посольство подтверждает факт ее задержания. Ее задержали по запросу российских властей, она находилась в международном розыске. Полиция Кипра ее задержала, сейчас она находится в тюрьме, и рассматривается вопрос о ее экстрадиции в Россию", - сказала пресс-секретарь посольства РФ Алла Канаева.

Ранее о задержании Толкачевой на Кипре сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Алиса Толкачева с марта 2010 года по март 2011 года являлась главой Тулы.

В октябре 2017 года Пролетарский районный суд Тулы принял решение о заочном аресте руководителя фирмы "РЭМС" Толкачевой, которая находится в международном розыске.

Она обвиняется по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В сентябре 2016 года полицией в отношении ряда руководителей ОАО "РЭМС", в том числе генерального директора, было возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с июля по август 2015 года руководство фирмы "РЭМС" не перечислило 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации.

Также с сентября 2015 года по июль 2016 года руководители фирмы не перечислили в адрес ресурсоснабжающей организации более 22 млн рублей за фактически поставленную электроэнергию.

Решением суда был наложен арест на принадлежащие генеральному директору ОАО "РЭМС" 35 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 107 млн рублей.

На Толкачеву в общей сложности заведено шесть уголовных дел. В своем блоге она написала, что считает возбуждение дела незаконным.

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Теги: Кипр, Тула, Алиса Толкачева

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