Ликвидирована коммунальная авария, оставившая без воды сотни домов в Улан-Удэ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы ликвидировали крупную коммунальную аварию в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике Бурятия в субботу.

"Сейчас проводится подключение жилых домов к горячему водоснабжению. Теплоснабжение и холодное водоснабжение осуществляется в полном объеме. В настоящее время идет заполнение двух контррезервуаров, объем каждого по 10 тыс. куб.м холодной воды. Как только они наполнятся и достигнут необходимого уровня, начнется подача горячего водоснабжения в отключенные дома", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что аварийно-восстановительные бригады продолжат работать до полного устранения последствий порыва водовода.

Как сообщалось, 1 февраля порыв произошел на водоводе диаметром 900 мм, который питает насосную станцию "Юго-Западную" в Улан-Удэ, под отключение попали около 250 жилых домов и менее десятка соцобъектов, на территории Улан-Удэ был введен режим "Чрезвычайная ситуация".

Власти региона выделили 25 млн рублей на устранение аварии.