Участок магистрали в Хабаровске залило водой из-за коммунальной аварии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Участок улицы Пионерской в Хабаровске залило водой из-за течи на напорном коллекторе.

"Специалистами МУП "Горводоканала" была обнаружена течь на напорном коллекторе и принято решение об остановке линии и переводе работающего трубопровода на резервную нитку", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе предприятия.

В результате аварии, затоплены дворы и участки улиц Пионерская, Оборонная, также район оптово-розничной базы на улице Шевчука.

"Аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод. Ведутся работы по откачиванию воды во дворах и обеззараживанию территории", - отметил сотрудник пресс-службы.

На месте работают две аварийные бригады. Очищать территорию планируется силами восьми бригад.

Причины повреждения коллектора пока не установлены.

С начала 2019 года это не первая подобная авария в Хабаровске. В конце января в результате прорыва на водоводе, под водой казалась одна из центральных улиц города - Уссурийский бульвар.