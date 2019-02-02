Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 14:38 по Москве в субботу, имел координаты 50.63 градуса северной широты и 90.06 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.