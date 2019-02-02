Минобороны опубликовало снимки завода, где США планируют производить ракеты средней дальности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опубликовало снимки ракетного завода в штате Аризоне, где по их утверждениям, США планируют начать производство ракет средней дальности. Снимки завода опубликованы на официальной странице министерства в твиттере.

По имеющимся в Минобороны России данным, в США еще за два года до обвинений РФ в нарушении ДРСМД приступили к подготовке к производству ракет средней и меньшей дальностиhttps://t.co/xWJy9nNR9d#Минобороны #ДРСМД pic.twitter.com/B3GxwkpKrT — Минобороны России (@mod_russia) 2 февраля 2019 г.

Ранее в Минобороны заявили, что по имеющимся у него данным, США уже два года готовятся к производству ракет средней и меньшей дальности.

"Уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штат Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности", - сообщили в министерстве.

По данным военного ведомства, за два последних года "площадь завода увеличилась на 44% - с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек".

"Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая - "на разработку наземной ракеты средней дальности", - добавили в Минобороны.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Он отметил, что "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев", то США выйдут из соглашения.

Сегодня в ходе встречи Путин заявил, что ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет, заявил президент.