Число пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в аварии с автобусом под Калугой возросло до 32 человек.

"Из 48 человек деблокированы 32. Переданы медикам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Они будут направлены в медучреждения.

Согласно последним данным, число погибших увеличилось до четырех. Ранее сообщалось о двух жертвах аварии.

"По последним данным, четыре человека, среди которых ребенок, погибли", - сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным МЧС, в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора региона, водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса.

"У автобуса большой пробег. По документам был исправен. Однако предстоит дополнительно проверить его техническое состояние", - сказал источник.

Он также сообщил, что автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс.

В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позднее в СКР сообщили о возбуждении еще одного дела по ст. ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу.